Privatanleger wechseln aus dem Bullen- ins Bärenlager

FRANKFURT (Dow Jones)--Während die Aktienmärkte in den USA wie auch in Deutschland nahe ihren Hochs notieren, werden die Privatanleger vorsichtiger. Dies wie jenseits des Atlantiks ist ein Wechsel aus dem Bullen- ins Bärenlager zu sehen. Unter dem Strich gab es unter den Privatanlegern in Deutschland eine Wanderung von 5 Prozent aller Befragten weg vom Bullen- direkt zum Bärenlager. Dabei verweist Sentiment-Analyst Joachim Goldberg darauf, dass die Veränderung des Stimmungsbildes in erster Linie auf Privatanleger zurückgeht, die über Social Media befragt wurden, wobei ein recht deutlicher Meinungsumschwung zu beobachten war.

Der Bullenanteil fiel um fünf Punkte auf nun 41 Prozent, wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist. Das Bärenlager legte um diese fünf Prozentpunkte auf nun 43 Prozent zu. Der Anteil der Neutralen verharrte in Folge bei 16 Prozent.

Ein ähnliches Muster ist an der Wall Street zu beobachten. Wie aus der wöchentlichen AAII Sentiment Survey unter privaten US-Anlegern hervorgeht, fiel der Anteil der Bullen auf 43,4 von 47,3 Prozent. Der Anteil der pessimistischen US-Privatinvestoren stieg von 22,2 auf 24,0 Prozent. Das Lager der neutral gestimmten Privatanleger umfasst nun 32,5 nach 30,5 Prozent in der Vorwoche.

April 11, 2024 02:49 ET (06:49 GMT)