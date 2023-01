Privatanleger werden an der Wall Street bullisch

FRANKFURT (Dow Jones)--Keinen einheitlichen Stimmungstrend weisen die Umfragen unter den Privatanlegern in den USA und Deutschland auf. Dies ist auch nicht verwunderlich, hat sich der deutsche Aktienmarkt in den vergangenen Wochen deutlich besser entwickelt als der US-Aktienmarkt. Während der Dow-Jones-Index seit Jahresbeginn kaum verändert handelt, werden die Anleger nun optimistischer. Wie aus der wöchentlichen AAII Sentiment Survey unter privaten US-Anlegern hervorgeht, stieg der Anteil der Bullen auf 31 (Vorwoche: 24) Prozent recht deutlich an. Diese kamen aus dem Bärenlager, der Anteil der Pessimisten fiel auf 33 Prozent. In der Folge sind unverändert 36 Prozent der Befragten neutral gestimmt und schauen von der Seitenlinie dem Geschehen an der Wall Street zu.

Nach der Jahresauftakt-Rally am deutschen Aktienmarkt und einem Plus von zwischenzeitlich 9 Prozent im DAX werden hier die Privatanleger etwas vorsichtiger. "Für viele Akteure scheint sich der DAX in kurzer Zeit zu schnell nach oben bewegt zu haben, was sich in ihrer wachsenden Skepsis ausdrückt", heißt es von Sentimentanalyst Joachim Goldberg. Der Bärenanteil der Privatanleger in Deutschland stieg um 4 Prozentpunkte auf 40 Prozent, wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist. Das Lager der Bullen schrumpfte um 4 Prozentpunkte auf 36 Prozent, während der Anteil der Neutralen unverändert bei 24 Prozent verharrte.

