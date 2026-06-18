Vontobel Aktie
WKN: 675054 / ISIN: CH0012335540
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18.06.2026 10:10:19
Privatbanken im digitalen Raum: Vontobel stösst Julius Bär vom Thron
Vontobel ist im Schweizer Privatbanken-Sektor wieder die Nummer eins in Sachen digitaler Reife. Das zeigt eine neue Studie von Colombus Consulting. Julius Bär verliert die Spitzenposition, Alpian klettert weiter nach oben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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