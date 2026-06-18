Vontobel Aktie

Vontobel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 675054 / ISIN: CH0012335540

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18.06.2026 10:10:19

Privatbanken im digitalen Raum: Vontobel stösst Julius Bär vom Thron

Vontobel ist im Schweizer Privatbanken-Sektor wieder die Nummer eins in Sachen digitaler Reife. Das zeigt eine neue Studie von Colombus Consulting. Julius Bär verliert die Spitzenposition, Alpian klettert weiter nach oben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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