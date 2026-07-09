Private Assets Aktie
WKN: 605113 / ISIN: DE0006051139
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09.07.2026 06:00:26
Private assets could make sense for retail investors — at the right price
Complexity, opacity and liquidity issues are surmountable, but there is a more important barrier: feesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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