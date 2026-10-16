Private Bancorp of America Aktie

Private Bancorp of America für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ABMT / ISIN: US74274F1003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.10.2026 14:30:50

Private Bancorp Of America, Inc. Announces Increase In Q3 Income

(RTTNews) - Private Bancorp of America, Inc. (PBAM) revealed a profit for its third quarter that Increased, from last year

The company's bottom line totaled $11.33 million, or $1.97 per share. This compares with $9.62 million, or $1.65 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 12.9% to $35.56 million from $31.50 million last year.

Private Bancorp of America, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $11.33 Mln. vs. $9.62 Mln. last year. -EPS: $1.97 vs. $1.65 last year. -Revenue: $35.56 Mln vs. $31.50 Mln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Private Bancorp of America Inc

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Private Bancorp of America Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Private Bancorp of America Inc 84,19 -0,19% Private Bancorp of America Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX deutlich höher -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentieren sich vor dem Wochenende deutlich höher. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen