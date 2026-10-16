Private Bancorp of America Aktie
WKN DE: A2ABMT / ISIN: US74274F1003
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16.10.2026 22:07:13
Private Bancorp Of America Q3 Income Rises
(RTTNews) - On Friday, Private Bancorp of America, Inc. (PBAM) reported higher income in the third quarter of 2026, compared to the same quarter last year.
Net income available to common shareholders went up to $11.33 million or $1.97 per share from $9.62 million or $1.65 per share in the previous year.
Total noninterest expense increased to $18.38 million from $15.91 million last year.
Total interest income rose to $44.60 million from $41.25 million in the previous year.
On the Nasdaq, the shares were trading 2.42 percent down at $82.15.
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