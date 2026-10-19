Private Bancorp of America: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Private Bancorp of America hat am 16.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 1,97 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Private Bancorp of America 1,65 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 46,0 Millionen USD gegenüber 43,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at