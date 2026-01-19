19.01.2026 06:31:29

Private Bancorp of America stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Private Bancorp of America hat am 16.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 1,71 USD. Im letzten Jahr hatte Private Bancorp of America einen Gewinn von 1,82 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 42,4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 43,3 Millionen USD ausgewiesen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 6,92 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 6,15 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 172,31 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,87 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 161,24 Millionen USD erwirtschaftet worden.

