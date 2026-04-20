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20.04.2026 06:31:29
Private Bancorp of America zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Private Bancorp of America hat am 17.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2,07 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,80 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden 44,4 Millionen USD gegenüber 41,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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