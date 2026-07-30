Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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30.07.2026 14:45:47
Private car population falls to lowest since 2019 as rental car numbers hit record high
High prices have pushed some away from ownershipWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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