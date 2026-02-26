KKR Aktie
WKN DE: A2LQV6 / ISIN: US48251W1045
|
26.02.2026 23:56:03
Private credit fund managed by KKR reports jump in troubled loans
FS KKR shares tumble 15% as markdowns highlight growing strains in debt extended to unlisted companiesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
