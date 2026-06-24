Street Capital Aktie
WKN DE: A40UHE / ISIN: CA86326R1064
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24.06.2026 19:00:00
Private Credit Is Making Investors Nervous. Here's Why Main Street Capital Still Commands a Premium.
The private credit market has been in the financial news a lot this year. Investors are worried that more borrowers will default on their loans following a string of high-profile bankruptcies in the sector. That's causing them to pull funds from private credit investments, including business development companies (BDCs). Main Street Capital (NYSE: MAIN) hasn't been immune to these concerns. The BDC stock has lost about a quarter of its value from its 52-week high. Despite that, it still trades at a significant premium to its net asset value (NAV). Here's why investors continue to pay a premium for this BDC. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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