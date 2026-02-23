Private Equity Aktie

Private Equity für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.02.2026 12:00:29

Private Equity: Megadeals treiben Wachstum an

44 Prozent mehr Buyouts und 47 Prozent mehr Exits. Vor allem dank 13 Megadeals hat die Private-Equity-Branche 2025 deutlich zugelegt. Gemäss dem jüngsten Bain-Report sind dies die zweithöchsten Werte seit dem Rekordjahr 2021. Trotzdem kämpft die Branche mit Problemen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Private Equity Holding AG

mehr Nachrichten