Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
|
23.02.2026 12:00:29
Private Equity: Megadeals treiben Wachstum an
44 Prozent mehr Buyouts und 47 Prozent mehr Exits. Vor allem dank 13 Megadeals hat die Private-Equity-Branche 2025 deutlich zugelegt. Gemäss dem jüngsten Bain-Report sind dies die zweithöchsten Werte seit dem Rekordjahr 2021. Trotzdem kämpft die Branche mit Problemen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
