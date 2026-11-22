Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
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22.11.2026 06:00:06
Private equity backers flag fresh concerns about sell-to-yourself deals
Co-investors in buyout funds frustrated at being forced out when assets are sold into continuation vehiclesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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