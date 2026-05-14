Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
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14.05.2026 06:14:40
Private equity backers slam ‘runaway’ legal costs from top law firms
Body for pension and sovereign wealth funds wants costs shared between investors and buyout groupsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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