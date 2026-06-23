Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
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23.06.2026 06:00:22
Private equity bosses turn to carried interest loans as payouts stall
Requests to borrow against future shares of profits are multiplying, as the buyout market remains slowWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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