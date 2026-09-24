Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
|
24.09.2026 12:00:13
Private equity could revolutionise US lawyer pay, law firm bosses say
Massumi + Consoli executives bet new ownership model will allow them to lure partners with equity incentive plansWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Private Equity Holding AG
Analysen zu Private Equity Holding AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Private Equity Holding AG
|62,00
|-0,96%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerGute Aussichten für ATX-Start -- DAX höher erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Der heimische Aktienmarkt könnte fester starten. Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich Startgewinne ab. Die Aktienmärkte in Fernost finden keine einheitliche Richtung.