3i Aktie
WKN DE: A0MU9Q / ISIN: GB00B1YW4409
|
13.11.2025 13:04:35
Private equity firm 3i slumps on fears over investment in retailer Action
Discount retailer that makes up almost 80% of 3i’s buyout portfolio may miss targets as sales slowWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!