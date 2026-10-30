Private Equity Aktie

Private Equity für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921

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30.10.2026 07:36:35

Private equity firm swoops on China Evergrande unit in rare win for creditors

PAG offers $513mn for Evergrande Property Services stake as liquidators continue hunt for assets of collapsed property developerWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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