Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
|
05.05.2026 06:00:12
Private equity firms face reckoning as £31bn broadband push turns sour
Significant losses and consumer ‘inertia’ drive expectations of consolidation among the ‘altnet’ UK providersWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Private Equity Holding AG
|
06:00
|Private equity firms face reckoning as £31bn broadband push turns sour (Financial Times)
|
03.05.26
|Private equity investor body sounds alarm on ‘conflict vehicles’ (Financial Times)
|
03.05.26
|Private equity investor body sounds alarm on ‘conflict vehicles’ (Financial Times)
|
29.04.26
|SPI-Wert Private Equity-Aktie: So viel Verlust hätte ein Private Equity-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
29.04.26
|Freundlicher Handel: SPI legt zum Start zu (finanzen.at)
|
28.04.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI fällt am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
28.04.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
27.04.26
|SIX-Handel SPI verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu Private Equity Holding AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Private Equity Holding AG
|68,00
|1,49%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter keine Lösung im Nahost-Konflikt: ATX-Anleger in Kauflaune -- DAX mit Gewinnen -- Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am heimischen Aktienmarkt ist am Dienstag Optimismus zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt legt im Handelsverlauf zu. Am Dienstag dominierten in Fernost die Bären.