Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
|
30.06.2026 06:00:07
Private equity fund investors turn to debt-like deals in downturn
Backers of buyout funds agreed $9bn worth of ‘alternative’ transactions last year, up from $6bn in 2024Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!