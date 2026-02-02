Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
02.02.2026 06:00:11
Private equity group’s £1bn sale of UK accounting firm collapses
Exponent fails to find bidder willing to meet its expected valuation for UK top 20 firm XeinadinWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
