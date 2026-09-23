Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
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23.09.2026 06:00:29
Private equity has a new kind of SaaS: swimming as a service
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