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Private Equity Holding AG: Generalversammlung der Private Equity Holding AG heisst alle Anträge des Verwaltungsrates gut



03.07.2026 / 18:00 CET/CEST





PRESSEMITTEILUNG

Zürich, 3. Juli 2026

Generalversammlung der Private Equity Holding AG heisst alle Anträge des Verwaltungsrates gut

An der ordentlichen Generalversammlung der Private Equity Holding AG vom 3. Juli 2026 in Zürich haben die Aktionäre sämtliche Anträge des Verwaltungsrates angenommen.

Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung nach IFRS und der statutarischen Jahresrechnung 2025/2026; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Die Aktionäre genehmigten den Geschäftsbericht, die Jahresrechnung nach IFRS und die statutarische Jahresrechnung 2025/2026 (99.7%).

Entlastung der Organe

Die Aktionäre erteilten den verantwortlichen Organen für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2025/2026 Entlastung (96.9%).

Wahlen

Verwaltungsrat

Die Aktionäre wählten Fidelis Götz, Martin Eberhard und Dr. Petra Salesny für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr (bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2027) in den Verwaltungsrat der Gesellschaft:

Fidelis Götz (97.2%)

Martin Eberhard (95.3%)

Dr. Petra Salesny (96.8%)

Vergütungsausschuss

Die Aktionäre wählten folgende Verwaltungsräte für die Dauer von einem Jahr (bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2027) in den Vergütungsausschuss der Gesellschaft:

Martin Eberhard (95.1%)

Dr. Petra Salesny (95.7%)

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Die Aktionäre wählten Smart Treuhand AG, Zürich (ehemals bekannt als KBT Treuhand AG, Zürich), für die Dauer von einem Jahr (bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2027) als unabhängige Stimmrechtsvertreterin wieder (99.4%).

Revisionsstelle

Die Aktionäre wählten die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr (bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2027) (99.7%).

Verwendung des Bilanzgewinns und Rückzahlung von Kapitaleinlagereserven

Die Aktionäre genehmigten eine Ausschüttung von CHF 1.00 je Namenaktie, je hälftig als ordentliche Dividende aus dem Bilanzgewinn und als Rückzahlung der Kapitaleinlagereserve (99.5%).

Vergütung des Verwaltungsrates

Die Aktionäre genehmigten einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 125,000 als Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates für die Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung (99.1%).

Dr. Petra Salesny verzichtet auf eine Vergütung für die von ihr erbrachten Leistungen als Verwaltungsrätin.

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