Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 28. Februar 2026

Zürich, 11. März 2026

Net Asset Value per 28. Februar 2026

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG (PEH) betrug per 28. Februar 2026 EUR 152.66 (CHF 138.71), was einer Veränderung von +1.0% in EUR respektive +0.2% in CHF seit dem 31. Januar 2026 entspricht.

Die Portfolio Performance der PEH war im Februar positiv. Dies resultierte vor allem aus vorteilhaften Wechselkursbewegungen sowie positiven Bewertungsanpassungen in mehreren Portfoliofonds – darunter Procuritas VI (ein nordeuropäischer Mid Market Buyout Fonds ), Highland Europe I (ein auf europäische Technologieunternehmen spezialisierter Growth Venture Capital-Fonds) sowie ein US-basierter Venture Fonds, der auf early-stage- und growth-equity-Investitionen fokussiert ist. Daneben verzeichneten auch mehrere direkte Co-Investitionen positive Bewertungsanpassungen, insbesondere eine Beteiligung an einem Anbieter von Software im Bereich der Künstlichen Intelligenz.

Das Portfolio war im Februar cash-flow positiv. Den Ausschüttungen in Höhe von EUR 0.4m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 1.3m gegenüber. Die grösste Ausschüttung erhielt PEH von TA Associates XIV aus dem Verkauf von PrimeRx (ehemals Micro Merchant Systems), einem führenden Anbieter von Apothekenmanagement-Software.

Die PEH tätigte im Berichtszeitraum drei Kapitalzusagen: EUR 5.0m an Highland Europe Technology Growth VI, einen Wachstumsfonds mit Fokus auf europäische growth stage-Investitionen, sowie USD 7.0m an Francisco Partners Agility IV und USD 8.0m an Francisco Partners VIII. Bei beiden handelt es sich um Fonds von Francisco Partners, einer der weltweit führenden Private Equity Gesellschaften, welche sich ausschließlich auf Investitionen in Technologie- und technologiegestützte Dienstleistungsunternehmen konzentriert, und welche eine der ältesten Investitionsbeziehungen der PEH darstellt.

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 44 515 70 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,439,598 per 28.Februar 2026 (31. Januar 2026: 2,444,104). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.