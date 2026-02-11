Private Equity Aktie
Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Januar 2026
Private Equity Holding AG
Zürich, 11. Februar 2026
Net Asset Value per 31. Januar 2026
Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG (PEH) betrug per 31. Januar 2026 EUR 151.10 (CHF 138.39), was einer Veränderung von -0.9% in EUR respektive -2.5% in CHF seit dem 31. Dezember 2025 entspricht.
Die Portfolio Performance der PEH war im Januar negativ. Während die Bewertungen in Fondswährung lediglich moderat nachgaben, wurde die Performance erneut durch ungünstige Wechselkursbewegungen belastet. Demgegenüber verzeichneten mehrere Portfoliofonds positive Bewertungsanpassungen, darunter TA Associates XIV, der auf Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen sowie Wachstumskapital in wachstumsstarken Branchen spezialisiert ist.
Der Cashflow des Portfolios war im Berichtszeitraum negativ. Den Ausschüttungen in Höhe von EUR 2.5m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 5.0m gegenüber. Die größte Ausschüttung erhielt PEH von CIVC VI aus dem Verkauf von 829 Studios, einer Agentur für integriertes digitales Marketing. Zur Finanzierung verschiedener Investitionen tätigte Investindustrial VIII zudem einen signifikanten Kapitalabruf.
Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.
Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 44 515 70 80, http://www.peh.ch
Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer
Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,444,104 per 31.Januar 2026 (31. Dezember 2025: 2,444,104). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.
