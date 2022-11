Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Oktober 2022

Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value

NEWS RELEASE Zug, 9. November 2022 Net Asset Value per 31. Oktober 2022 Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG (PEH) betrug per 31. Oktober 2022 EUR 156.83 (CHF 155.23), was einer positiven Veränderung von 0.2% in EUR respektive 3.1% in CHF seit dem 30. September 2022 entspricht. Im Oktober war die Performance der PEH trotz nachteiliger Währungsentwicklung positiv. Dies resultierte vor allem aus positiven Bewertungsanpassungen in mehreren Portfoliofonds, darunter ALPHA CEE Opportunity IV, Eagletree IV und Mid Europa Fund IV, welche von Aktienkurssteigerungen zugrunde liegender börsenkotierter Positionen profitierten, beispielsweise Allegro, einer polnischen Online-E-Commerce-Plattform, Kaspi.kz, dem grössten Zahlungsverkehrs- und Fintech-Ecosystem in Zentralasien sowie Corsair, einem Anbieter von Hochleistungs-Computerperipheriegeräten und Hardware mit Schwerpunkt auf PC-Spielen. PEH erhielt eine nennenswerte Ausschüttung von Highland Europe II aus dem Verkaufserlös von Threads Styling, einem Einzelhandelsunternehmen für hochwertige Mode und Schmuck. Nennenswerte Kapitalabrufe erfolgten von Investindustrial VII zur Finanzierung von Folgeinvestitionen in die Parker Food Group, einem Hersteller von Spezialnahrungsmittelzutaten mit Sitz in Nordamerika sowie Italcanditi, einem Anbieter von Zutaten und Sahne auf Fruchtbasis mit Sitz in Italien. *** Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80, http://www.peh.ch Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,505,656 per 31. Oktober 2022

(30. September 2022: 2,505,656). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.

