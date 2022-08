Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung

Private Equity Holding AG: Vernichtung eigener Aktien



30.08.2022 / 18:00 CET/CEST



PRESSEMITTEILUNG Zug, 30. August 2022 Vernichtung eigener Aktien Private Equity Holding AG (PEH) informiert, dass die von der Generalversammlung vom 2. Juni 2022 beschlossene Vernichtung von 200,000 eigenen Aktien am 26. August 2022 im Handelsregister eingetragen wurde. Als Datum der Börsenumstellung an der SIX Swiss Exchange gilt der 6. September 2022. Danach beläuft sich das kotierte Aktienkapital der Gesellschaft auf 2,550,000 Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 6 pro Aktie. *** Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) bietet Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Kerstin von Stechow, Investor Relations, kerstin.stechow@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80 oder http://www.peh.ch



