Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
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12.05.2026 11:07:31
Private Equity Holding kämpft mit dem enormen Abschlag
Die Beteiligungsgesellschaft meldet für das vergangene Geschäftsjahr einen Verlust von 14,0 Millionen Euro. Belastet wurde das Resultat vorab durch den schwachen Dollar. Der Börsenkurs liegt trotz eigenen Käufen derzeit bei deutlich weniger als der Hälfte des Net Asset Value.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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