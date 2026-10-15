Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
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15.10.2026 15:13:36
Private equity interest endangers London float of former DS Smith business
Lone Star and Atlas Holdings consider offers after owner International Paper announced plans to float the division in LondonWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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