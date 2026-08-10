Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
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10.08.2026 11:01:49
Private Equity Is Stuck With 33,575 Unsold Businesses
Even amid a booming deal-making environment, private equity firms are unable to exit a growing number of investments at values their investors require.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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