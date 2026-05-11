Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
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11.05.2026 14:09:19
Private Equity Lashes Out at New Research on Carried Interest
Estimates by researchers at Yale found that closing the carried interest loophole could lead to billions more in tax revenues than previously estimated.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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