Private equity-owned vet group IVC spends £34mn on UK competition probe

Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
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23.06.2026 06:00:30
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Conclusion of industry-wide investigation by Competition and Markets Authority paves way for IPOWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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