Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
|
22.02.2026 06:00:13
Private equity owners slash valuation of Swiss watchmaker Breitling
Performance of luxury brand has faltered since CVC sold majority stake to Partners Group in 2023Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Private Equity Holding AG
|
06:00
|Private equity owners slash valuation of Swiss watchmaker Breitling (Financial Times)
|
19.02.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SPI nachmittags in Rot (finanzen.at)
|
19.02.26
|Private equity spies a way to cut the cost of Electronic Arts’ buyout (Financial Times)
|
19.02.26