Private Equity Aktie

Private Equity für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921

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21.06.2026 10:53:19

Private equity owners tap a hot loan market to pay themselves

Dividend recapitalisations are gaining traction as investors seek any kind of debt offering a floating rateWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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