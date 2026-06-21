Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
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21.06.2026 10:53:19
Private equity owners tap a hot loan market to pay themselves
Dividend recapitalisations are gaining traction as investors seek any kind of debt offering a floating rateWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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