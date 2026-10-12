Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
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12.10.2026 13:00:02
Private equity puts string of UK high street names up for sale
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