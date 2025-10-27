:be Aktie
Private loan credit ratings may be ‘systematically’ inflated, warns BIS
Private loan credit ratings may be 'systematically' inflated, warns BIS

Lack of transparency of debt popular with US insurers increases risk of 'fire sales', report says
