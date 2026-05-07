Privatversicherer HanseMerkur verzeichnet Kundenzuwachs

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Hamburger Privatversicherer HanseMerkur hat vergangenes Jahr einen Kundenzuwachs verzeichnet. Die Zahl der sogenannten Krankenvollversicherten - also der klassischen Privatversicherten - stieg zum Vorjahr um 6,6 Prozent auf rund 334.000, wie die HanseMerkur mitteilte.

Die Entwicklung lag deutlich über dem Branchenschnitt: Laut dem Verband der Privaten Krankenversicherung hat die Zahl der Vollversicherten insgesamt um 0,5 Prozent auf rund 8,8 Millionen zugenommen.

Die Beitragseinnahmen des Unternehmens insgesamt stiegen um rund ein Fünftel auf 3,55 Milliarden Euro und erreichten einen neuen Höchststand. Die Entwicklung hing damit zusammen, dass alle Geschäftsfelder wuchsen. Wie sich die Beitragssätze entwickelt haben, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

Sonderprämie für Mitarbeiter

Der Jahresüberschuss betrug 125,5 Millionen Euro, was einer leichten Zunahme entsprach. Das Unternehmen kündigte anlässlich des Wachstums an, den Mitarbeitern eine Sonderprämie von 2.500 Euro zu zahlen./lkm/DP/jha