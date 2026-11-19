Priveterra Acquisition A hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,390 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at