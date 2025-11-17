Priveterra Acquisition A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Priveterra Acquisition A hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,39 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -11,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at