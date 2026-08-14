Priveterra Acquisition A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Priveterra Acquisition A präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Priveterra Acquisition A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,600 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at