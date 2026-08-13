Priya gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Priya gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 3,05 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,120 INR je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at