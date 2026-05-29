Priya stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Priya lud am 28.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 3,01 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Priya -3,020 INR je Aktie generiert.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 14,47 INR beziffert. Im Vorjahr waren -13,050 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at