RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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01.06.2026 11:01:45
Prized by ‘MAHA’ Influencers and Chefs Alike, Craft Flour Is on the Rise
Growing demand for fiber-rich grains is boosting the premium flour industry, which offers less processed, but pricier, alternatives to the classic grocery store brands.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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