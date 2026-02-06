Prizma Pres Matbaacilik Yayincilik Sanayi ve Ticaret: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Prizma Pres Matbaacilik Yayincilik Sanayi ve Ticaret hat am 03.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,42 TRY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Prizma Pres Matbaacilik Yayincilik Sanayi ve Ticaret noch ein Gewinn pro Aktie von 0,210 TRY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 146,90 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 34,6 Millionen TRY, während im Vorjahreszeitraum 14,0 Millionen TRY ausgewiesen worden waren.

Der Jahresumsatz wurde auf 110,74 Millionen TRY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 50,14 Millionen TRY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at