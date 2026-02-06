06.02.2026 06:31:28

Prizma Pres Matbaacilik Yayincilik Sanayi ve Ticaret: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Prizma Pres Matbaacilik Yayincilik Sanayi ve Ticaret hat am 03.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,42 TRY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Prizma Pres Matbaacilik Yayincilik Sanayi ve Ticaret noch ein Gewinn pro Aktie von 0,210 TRY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 146,90 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 34,6 Millionen TRY, während im Vorjahreszeitraum 14,0 Millionen TRY ausgewiesen worden waren.

Der Jahresumsatz wurde auf 110,74 Millionen TRY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 50,14 Millionen TRY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:52 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13:02 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen