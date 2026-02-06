|
06.02.2026 06:31:28
Prizma Pres Matbaacilik Yayincilik Sanayi ve Ticaret: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Prizma Pres Matbaacilik Yayincilik Sanayi ve Ticaret hat am 03.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Es stand ein EPS von 0,42 TRY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Prizma Pres Matbaacilik Yayincilik Sanayi ve Ticaret noch ein Gewinn pro Aktie von 0,210 TRY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 146,90 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 34,6 Millionen TRY, während im Vorjahreszeitraum 14,0 Millionen TRY ausgewiesen worden waren.
Der Jahresumsatz wurde auf 110,74 Millionen TRY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 50,14 Millionen TRY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.