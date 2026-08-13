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13.08.2026 06:31:29
Prizma Pres Matbaacilik Yayincilik Sanayi ve Ticaret vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Prizma Pres Matbaacilik Yayincilik Sanayi ve Ticaret hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,53 TRY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,090 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 273,68 Prozent auf 85,6 Millionen TRY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22,9 Millionen TRY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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