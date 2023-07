Pro Bahn äußert sich optimistisch zur Urabstimmung bei der Bahn

BERLIN (dpa-AFX) - Der Ehrenvorsitzende des Fahrgastverbands Pro Bahn, Karl-Peter Naumann, blickt zuversichtlich auf die nun anstehende Urabstimmung bei der Gewerkschaft EVG über den Tarifkompromiss aus dem Schlichtungsverfahren. "Wir sehen das sehr optimistisch, dass es jetzt in die richtige Richtung läuft", sagte er der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf ein baldiges Ende des seit Monaten schwelenden Tarifstreits zwischen der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und der Deutschen Bahn.

Für die Uneinigkeit über den von den Schlichtern vorgeschlagenen Kompromiss innerhalb der Gewerkschaft äußerte Naumann Verständnis. "Es ist natürlich immer so: Wenn man hohe Forderungen stellt, die man niemals durchsetzen kann, bleibt immer auch ein Stück Unzufriedenheit bei den Mitgliedern." Die Erfahrungen vergangener Schlichtungen hätten gezeigt, dass mit einer deutlichen Mehrheit für den Schlichterspruch nicht zu rechnen sei. Für die Annahme des Schlichterspruchs braucht es bei der Urabstimmung indes lediglich 25 Prozent der Stimmen.

Nun bleibe abzuwarten, wie sich die mit der EVG konkurrierende Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) verhalten wird, sagte Naumann. Tarifverhandlungen zwischen GDL und Bahn sind für den Herbst angesetzt. Naumann sprach sich erneut dafür aus, dass die Bahn mit den Gewerkschaften Streikfahrpläne erstellen solle, um die Folgen für die Fahrgäste und insbesondere für Pendlerinnen und Pendler einzudämmen.

Nach den im Juni gescheiterten Tarifverhandlungen hatte eine unabhängige Schlichtungskommission in dieser Woche einen Vorschlag im Tarifstreit der Bahn unterbreitet, der unter anderem stufenweise 410 Euro mehr pro Monat vorsieht sowie eine Laufzeit von 25 Monaten. Der EVG-Bundesvorstand sprach sich nach hitzigen Diskussionen am Freitagabend für die Annahme des Kompromisses aus. Nun müssen noch die bei der Bahn beschäftigten Gewerkschaftsmitglieder per Urabstimmung bis Ende August darüber entscheiden./maa/DP/he