Pro Fin Capital Services: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Pro Fin Capital Services hat am 03.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,45 INR gegenüber 0,110 INR im Vorjahresquartal.

Pro Fin Capital Services hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 446,2 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 540,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 69,7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at