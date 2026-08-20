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20.08.2026 06:31:29
Pro Fin Capital Services: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Pro Fin Capital Services hat am 18.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 INR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,040 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 367,6 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 249,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 105,3 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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