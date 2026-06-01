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01.06.2026 06:31:29
Pro Fin Capital Services zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Pro Fin Capital Services hat am 30.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS lag bei -0,20 INR. Ein Jahr zuvor waren -0,040 INR je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Pro Fin Capital Services 247,8 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 172,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 91,0 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Pro Fin Capital Services hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,090 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,050 INR je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Pro Fin Capital Services in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 129,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 716,92 Millionen INR im Vergleich zu 312,41 Millionen INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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